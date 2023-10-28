زيلينسكي: روسيا خسرت لواء خلال محاولة السيطرة على أفدييفكا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس إن القوات الروسية خسرت أحد ألويتها على الأقل بينما كانت تحاول التقدم نحو بلدة أفدييفكا بشرق أوكرانيا.

وقالت سلطات محلية وعسكرية في أوكرانيا إن روسيا جددت حملتها لتطويق المدينة في منتصف أكتوبر، محاولة استهداف المواقع الأوكرانية بوابل من نيران المدفعية وتدفق القوات والمركبات القتالية إليها.

ونقل المكتب الرئاسي الأوكراني عن زيلينسكي قوله لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مكالمة هاتفية «حاول الروس مرات عدة تطويق أفدييفكا، لكن في كل مرة أوقفهم جنودنا وأعادوهم للوراء ما تسبب في خسائر مؤلمة. في هذه الحالات، خسر الروس لواء على الأقل».

وتختلف الألوية في الحجم ويمكن أن يتراوح عدد الأفراد بها بين 1500 و8000 جندي. وتعد الخسائر في ساحة المعركة من أسرار الدولة في روسيا وأوكرانيا لكن يُعتقد أن الجانبين خسرا ما يصل إلى عشرات الآلاف من القوات منذ أن شنت روسيا حرباً واسعة النطاق على أوكرانيا في فبراير 2022.