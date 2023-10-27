الأمم المتحدة تحذر من تداعيات الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة

حذّرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من أنّ الكثير من الأشخاص سيموتون قريباً جراء الحصار المحكم الذي تفرضه إسرائيل على غزة، حيث يعيش مئات الآلاف من المدنيين في ظروف إنسانية كارثية، في ظلّ حصار منطقة صغيرة تقصفها إسرائيل بشكل متواصل.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني: "سيموت العديد من الأشخاص قريباً جراء تداعيات الحصار المفروض على قطاع غزة"، مضيفاً أن "الخدمات الأساسية تنهار والأدوية تنفد والمواد الغذائية والمياه تنفد. وبدأت شوارع غزة تفيض بمياه الصرف الصحي".

وشدّد فيليب لازاريني على أنّ غزة بحاجة ماسّة إلى مساعدات إنسانية متواصلة وتحدث فرقاً، مؤكداً مقتل 57 من موظفي الوكالة في القطاع منذ اندلاع الحرب.