منظمة الصحة العالمية: 1000 جثة لا تزال تحت الأنقاض في غزة

قال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا يزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف عليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى.

وقال ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ريتشارد بيبركورن: "حصلنا على تقديرات تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف عليهم بعد".

وأعلنت السلطات الصحية في غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي عدد القتلى الفلسطينيين إلى7326 جراء هجمات إسرائيل على القطاع لليوم 21 على التوالي.

وذكرت الوزارة في بيان أن من بين إجمالي القتلى 3038 طفلاً و1726 امرأة و414 مسناً، و104 من الكوادر الصحية ونحو 19 ألف مصاب.