بري: إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أن إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة ضد الحجر والبشر في قطاع غزة، وعلى طول خط الحدود اللبنانية.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، قال بري: «هي سياسة الأرض المحروقة تنتهجها إسرائيل ومستوياتها العسكرية والسياسية ضد الحجر والبشر في قطاع غزة، كما على طول خط الحدود اللبنانية مع فلسطين». وأضاف أن «ما يحصل من حرائق تضرمها قذائف الفوسفور الأبيض المحرمة دولياً هو برسم المجتمع الدولي وكل الموفدين الدوليين الذين يحتشدون في المنطقة».