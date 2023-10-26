زيلينسكي يحذر من اتساع الحرب بين إسرائيل وحماس

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، زعماء الاتحاد الأوروبي من اتساع نطاق الصراع المسلح بين إسرائيل وحركة حماس إلى المنطقة بأسرها.

وقال زيلينسكي في كلمته لزعماء التكتل الأوروبي في قمة ببروكسل عبر تقنية الفيديو: "يتعين علينا بذل كل شيء لمنع اندلاع نار دولية أكبر في الشرق الأوسط".

وأضاف أن "أعداء الحرية يريدون فتح جبهة ثانية ضد العالم الحر"، مضيفا: "يجب أن نرى هذا السيناريو بوضوح، وأن نواجهه معا بالطبع".

وعبر الرئيس الأوكراني عن شكره لقادة الاتحاد الأوروبي لانخراطهم الدبلوماسي في المنطقة.

وقال: "كلما أسرعنا في استتباب الأمن بالشرق الأوسط، استعدنا الأمن أسرع هنا في أوروبا".