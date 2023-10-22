دخول أولى الشاحنات المحّملة بالوقود إلى قطاع غزة

أكد مسؤول في معبر رفح عندالحدود بين قطاع غزة ومصر لوكالة فرانس برس الأحد دخول أولى الشاحنات المحملة بالوقود منذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر الحالي.

وقال المسؤول في المعبر للوكالة أن ست شاحنات نقلت وقودا إلى قطاع غزة كان مخزنا في المعبر الحدودي بين قطاع غزة ومصر.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومصدر مصري للوكالة إن ست شاحنات محملة بالوقود دخلت إلى قطاع غزة لتشغيل مولدات الكهرباء في المستشفيات.