خلال 24 ساعة.. مقتل 266 شخصا في غزة بينهم 117 طفلا

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة أن القوات الإسرائيلية نفذت 24 غارة خلال الـ 24 ساعة الماضية راح ضحيتها 266 قتيلا منهم 117 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع.

وأكدت وزارة الصحة في بيان اليوم، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 4651 قتيلا، بينهم 1873 طفلا و1023 امرأة و187 مسنا، و14245 مصابا منذ بدء الغارات الإسرائيلية على غزة قبل أسبوعين.

كما ذكرت الوزارة تلقيها 1450 بلاغا عن مفقودين لا يزالون تحت الأنقاض منهم 800 طفل.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة اليوم الأحد، أن المنظومة الصحية فقدت كل قدراتها العلاجية والوقود اللازم لتشغيلها، والمساعدات المحدودة التي دخلت القطاع غير كافية ولم تصل للمستشفيات.