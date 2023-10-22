السعودية والكويت ترفضان محاولات التهجير للفلسطينيين

قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أمس، إن بلاده ترفض محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.



وقال الوزير بن فرحان، في كلمة أمام قمة القاهرة للسلام: «نرفض كل أشكال الاستهداف للمدنيين، ونُطالب المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل على احترام القوانين الدولية، ونؤكد رفضنا محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم». كما رفض ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الممارسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهجير سكان قطاع غزة.