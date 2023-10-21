محمد بن زايد: الإمارات تعمل على الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أن دولة الإمارات تعمل مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة.

وقال سموه في تغريدة على منصة "إكس": "شاركت اليوم في قمة القاهرة للسلام. في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها المنطقة، تعمل الإمارات مع أشقائها وأصدقائها على الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان ممرات إنسانية آمنة لدعم قطاع غزة، وتفادي توسع الصراع ما يهدد الاستقرار والأمن الإقليميين، وإيجاد أفق للسلام الشامل".