العاهل الأردني: التهجير القسري للفلسطينيين يعتبر جريمة حرب

قال العاهل الأردني الملك عبد الله في كلمة في مستهل قمة القاهرة للسلام اليوم السبت إن التهجير القسري أو الداخلي للفلسطينيين يعتبر جريمة حرب.

وتأتي القمة في حين تستعد إسرائيل لاجتياح بري لقطاع غزة في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) الذي أسفر عن مقتل 1400 شخص.

وقُتل أكثر من 4100 فلسطيني في الهجمات التي شنتها إسرائيل ردا على ذلك الهجوم، وفقا لوزارة الصحة في غزة، وسط أزمة إنسانية متفاقمة.