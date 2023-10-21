السيسي: قمة القاهرة للسلام تهدف لوضع خارطة طريق للأزمة الإنسانية في غزة

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام اليوم السبت إنه دعا الزعماء للحضور من أجل الاتفاق على خارطة طريق لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وإحياء مسار السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف أن أهداف خارطة الطريق تشمل توصيل المساعدات إلى غزة والاتفاق على وقف إطلاق النار، ويلي ذلك مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين.