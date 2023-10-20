غوتيريش يصل معبر رفح ويدعو لدخول المساعدات إلى غزة في أسرع وقت

وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى الجانب المصري من معبر رفح، المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى الخارج غير الخاضع لسيطرة إسرائيل، بينما تتكثف الجهود لإدخال مساعدات إنسانية الى القطاع المحاصر.

وفي كلمة ألقاها أمام البوابة المصرية لمعبر رفح، طلب غوتيربش تمكين شاحنات المساعدات من دخول غزة في أسرع وقت ممكن، وقال: "إننا نعمل بنشاط مع كل الأطراف، مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة من أجل أن تتحرك هذه الشاحنات في أقرب وقت ممكن".

وأكد غوتيريش أن هناك "عمليات تحقق يجب أن تتم قبل عبور الشاحنات ولكنها يجب أن تتم بشكل فعال وسريع".

وشدد غوتيريش على أن الأمم المتحدة لا تسعى إلى إدخال قافلة واحدة وإنما تريد إدخال ما يكفي من شاحنات المساعدات لمساندة سكان قطاع غزة.

ووافقت إسرائيل على دخول المساعدات بطلب أميركي، ويتوقع فتحه اليوم أو غداً.