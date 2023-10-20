احتجاجا على سياسة واشنطن في غزة.. تنحي مسؤول ثان بالخارجية الأميركية

أعلنت لارا فريدمان المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية تقديم استقالتها لتنضم إلى جوش بول، مدير مكتب شؤون الكونغرس والشؤون العامة، الذي استقال في وقت سابق احتجاجا على السياسة الأميركية بحرب غزة.

وكان بول قد تقدم باستقالته اعتراضًا على طريقة تعامل واشنطن مع الأوضاع في غزة، وهي ذات الأسباب التي دفعت لارا فريدمان، للاستقالة.

وتتولى فريدمان رئاسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط، التي تسهم في توجيه السياسات الأميركية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي.