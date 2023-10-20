أعلن الجيش اللبناني في بيان، مقتل شخص وإصابة آخر في استهداف إسرائيلي لفريق إعلامي جنوب لبنان.

وقال الجيش، إن «الفريق الإعلامي كان مكوناً من سبعة أشخاص وكان ينفذ تغطية إعلامية قرب موقع العبّاد التابع للجانب الإسرائيلي في خراج بلدة حولا عندما استهدفتهم عناصر من القوات الإسرائيلية بأسلحة رشاشة».

وأضاف: «عملت دورية من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان على نقل الشهيد والمصاب إلى إحدى المستشفيات ونقل سائر أعضاء الفريق إلى مكان آمن».