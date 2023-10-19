السعودية تؤكد ضرورة رفع الحصار عن غزة

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أمس، ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة. وشدد بن فرحان، في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لدول التعاون الإسلامي الذي بدأ أعماله في مدينة جدة لبحث الأوضاع في غزة، على أن المملكة حذرت مراراً من خطورة تفاقم الأوضاع في القطاع.

وأضاف أن على المجتمع الدولي اتخاذ موقف مسؤول لحماية الفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى ضرورة إيصال المساعدات لغزة، للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية. وشدد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل للوصول لسلام شامل وعادل بالشرق الأوسط.