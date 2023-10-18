إسرائيل تسمح بدخول مساعدات إلى غزة من مصر

أكدت إسرائيل الأربعاء السماح بدخول مساعدات إلى قطاع غزة من مصر وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء، بناء على طلب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقال مكتب بنيامين نتنياهو "عطفا على طلب الرئيس بايدن، لن تمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية من مصر"، مشيرا إلى أنه سيتم توفير "الغذاء والماء والدواء" للسكان المدنيين فقط. وأنه لا ينبغي السماح بوصول الإمدادات إلى حماس التي تخوض معها إسرائيل حربا منذ السابع من اكتوبر الجاري.