بلجيكا: مقتل شخصين في هجوم استهدف مواطنين سويديين في بروكسل

قتل شخصان بالرصاص في بروكسل، مساء الاثنين، كما أكدت النيابة العامة البلجيكية. وندد رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو بـ"هجوم مروع" استهدف مواطنين سويديين، مشددا على أن مكافحة الإرهاب عملية مشتركة. وبحسب تسجيل فيديو بثه موقع الصحيفة الفلامندية هيت لاتست نيوز، فر القاتل الذي يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل بواسطة دراجة نارية، بعدما استخدم بندقية رشاشة وأطلق منها أربعة عيارات نارية على الأقل.