وزير الدفاع: إسرائيل لا ترغب في شن حرب على الجبهة الشمالية مع لبنان

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد أن بلاده "لا تريد تصعيدا" على حدودها الشمالية مع لبنان حيث ترتفع حدة التوتر ومعها المخاوف من توسع نطاق الحرب.

وقال غالانت في مقطع فيديو نشره مكتبه أثناء زيارته للقوات الإسرائيلية في الجنوب "ليس لدينا مصلحة في حرب في الشمال ولا نريد تصعيد الوضع". وأضاف "إذا اختار حزب الله طريق الحرب فسوف يدفع ثمنا باهظا جدا ... وسوف نحترم خياره بضبط النفس ونبقي الأمور على ما هي عليه".

وأثارت تبادل إطلاق النار على نحو متفرق عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان على مدى الأسبوع الماضي مخاوف من أن يتحول القتال مع حركة حماس في غزة إلى صراع أوسع.

ودوت صفارات الإنذار بعد ظهر أمس في أنحاء شمال إسرائيل، مما دفع السكان إلى الاحتماء بالملاجئ. وقال الجيش إنه اعترض خمسة من تسعة صواريخ تم إطلاقها من لبنان ثم رد بقصف مدفعي على المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ.