الجيش الإسرائيلي يطالب سكان غزة بتسريع عمليات الإخلاء

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إن على سكان غزة عدم الإبطاء في مغادرة منطقة شمال القطاع قبيل بدء الهجوم العسكري المحتمل.

وقال المتحدث باسم الجيش ريتشارد هيخت: "هناك نافذة للمرور الآمن إلى جنوب غزة بين الساعة 10,00 صباحاً والساعة 4,00 بعد الظهر"، من دون تحديد عدد الأيام التي سيبقى فيها هذا الممر متاحاً.

وأضاف هيخت: "نعلم أن هذا سيستغرق بعض الوقت لكننا نوصي الناس بعدم الإبطاء".