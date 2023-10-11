«الصحة العالمية» تدعو لفتح ممر إنساني إلى غزة

دعت منظمة الصحة العالمية إلى فتح ممر إنساني، لتزويد المدنيين في قطاع غزة بالضروريات الأساسية، حيث قالت إن إمداداتها في القطاع قد نفدت، وحذرت المنظمة من أن المستشفيات ستكون غير قادرة على التعامل مع الأعداد الكبيرة للمصابين دون تلقي المزيد من الدعم.

وأوضحت المنظمة أنه بحلول بعد ظهر أول من أمس، كانت هناك 13 عيادة في الأراضي الفلسطينية المكتظة بالسكان، تعرضت للقصف من جانب الغارات الجوية الإسرائيلية، مشيرة إلى مقتل ستة من العاملين ضمن الأطقم الطبية في غزة، كما أشارت أيضاً إلى مقتل أحد المسعفين في الهجمات التي شنتها حركة «حماس» على إسرائيل، وشددت على أن المرافق الصحية يجب حمايتها من الهجمات بموجب القانون الإنساني الدولي.