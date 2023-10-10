واشنطن: لا نية لنشر قوات برية أميركية بعد الهجوم على إسرائيل

قال متحدث باسم البيت الأبيض، أمس، إن واشنطن ليس لديها أي نية لنشر قوات عسكرية على الأرض في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة «حماس» على إسرائيل، لكنها ستحمي المصالح الأميركية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي «لا شك أن هناك درجة من التواطؤ» من قبل إيران في دعم «حماس»، لكن إدارة الرئيس جو بايدن لا ترى دليلاً ملموساً على تورط إيران تورطاً مباشراً في التخطيط للهجوم الحالي.

وأضاف للصحافيين أن البيت الأبيض يتوقع طلبات أمنية إضافية من إسرائيل وسيحاول تلبيتها في أسرع وقت ممكن، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.