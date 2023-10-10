بايدن: 11 أميركيا قتلوا في إسرائيل.. و"من المحتمل" وجود رهائن لدى "حماس"

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس، أن "هناك الآن ما لا يقل عن 11 مواطنا أمريكيا تأكد مقتلهم في إسرائيل".

وأضاف بايدن، في بيان، أنه "من المحتمل" أن يكون مواطنون أميركيون من بين الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس"، وتابع أن إدارته "تعمل مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن كل جانب من جوانب أزمة الرهائن"، وأشار إلى أن هناك مواطنين أمريكيين "لا يزال مصيرهم مجهولا".

وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي فيما تتواصل الحرب المستعرة منذ فجر السبت بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في قطاع غزة وغلاف القطاع وبعض المدن الإسرائيلية، لليوم الثالث على التوالي.