77 قتيلاً في فيضانات الهند

لقي ما لا يقل عن 77 شخصاً حتفهم في الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق الهند، إثر هطول أمطار غزيرة على بحيرة جليدية في الهيملايا، وفقاً لحصيلة جديدة أوردتها السلطات أمس، ولايزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين.

وعادت مستويات المياه على طول نهر تيستا إلى طبيعتها، بعد أربعة أيام من ارتفاعها الناجم عن فيضان البحيرة الجليدية، حسبما أفاد مركز مكافحة الكوارث في ولاية سيكيم.

وكان منسوب المياه قد ارتفع، بعدما غمرت الأمطار الغزيرة بحيرة لوناك الواقعة على مستوى مرتفع عند قاعدة نهر جليدي في القمم المحيطة بجبل كانغشينجونغا ثالث أعلى جبل في العالم، وتدفّقت المياه باتجاه مجرى النهر، ما زاد من ارتفاع مستوى مياهه بسبب الأمطار الموسمية، الأمر الذي نتج عنه إتلاف أحد السدود، وجرفت المياه جسوراً وطرقاً، كما انقطعت خطوط الهاتف، ما زاد من تعقيد عمليات الإجلاء.