مصر: مقتل سائحَين إسرائيليَين ومصري برصاص شرطي في الإسكندرية

أفادت وسائل إعلام مصرية اليوم الأحد، بأن شرطيا أطلق النار بشكل عشوائي على فوج إسرائيلي في مدينة الإسكندرية (شمال مصر)، ما أسفر عن مقتل سائحَين إسرائيليين، فيما لقي أحد المصريين مصرعه وأصيب آخر جراء الحادث قبل أن يتم القبض على فرد الشرطة مطلق النار.

ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مصدر أمني قوله إن فرد الشرطة أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي على الفوج السياحي الإسرائيلي في مزار عمود السواري بمنطقة المنشية بمحافظة الإسكندرية.

وأضاف المصدر الأمني أنه «تم على الفور القبض على فرد الشرطة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج»