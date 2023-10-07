حصيلة ضحايا زلزال أفغانستان ترتفع إلى عشرات القتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب أفغانستان بقوة 6.3 درجات، اليوم السبت، إلى حوالي 120 قتيلاً، بحسب ما أعلنت هيئة الإغاثة الأفغانية، فيما أصيب أكثر من ألف بجروح.

وقال رئيس إدارة الكوارث في ولاية هرات، موسى أشاري، لوكالة فرانس برس: "حتى الآن أحصينا أكثر من ألف جريح من نساء وأطفال ومسنين وقضى 120 شخصاً على الأقل".

ومن جانبها، قدمت الأمم المتحدة رقماً أولياً يبلغ 320 قتيلاً، لكنها قالت في وقت لاحق إنه لا يزال يجري التحقق من هذا الرقم.