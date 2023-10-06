ألمانيا تدعو إلى تسريع انضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي

في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى تسريع انضمام دول منطقة غرب البلقان إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت بيربوك اليوم الجمعة في العاصمة الألبانية تيرانا إن "هجوم روسيا على أوكرانيا يجعل توسيع الاتحاد الأوروبي لضم غرب البلقان ضرورة جيوسياسية".

وأدلت الوزيرة بتصريحاتها في اجتماع مع نظرائها من صربيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية ومونتنيجرو (الجبل الأسود) والبوسنة والهرسك وألبانيا.

ويعد اجتماع تيرانا جزءا مما يطلق عليه "عملية برلين"، التي أطلقتها ألمانيا في عام 2014، بهدف تشجيع الدول الست بغرب البلقان وتقديم المشورة لها، إذ أنها ليست بعد أعضاء بالاتحاد الأوروبي.