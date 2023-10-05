البابا يطالب بتحرك عاجل لمكافحة التغير المناخي

طالب بابا الفاتيكان فرانسيس الأول، بتحرك عاجل لمكافحة التغير المناخي، قائلاً، إن احترار كوكبنا هو أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع العالمي.

وأصدر البابا تحديثاً لرسالة أصدرها عام 2015 حول البيئة وحثّ فيها قادة دول العالم على الالتزام بأهداف ملزمة لإبطاء تغير المناخ، قبل فوات الأوان. وحذّر من أن البشر يتسببون في رفع درجة حرارة الكون بسرعة تجعلنا أقرب إلى «نقطة الانهيار». وقال: «أصبحنا الآن غير قادرين على وقف الضرر الهائل الذي سببناه. لا نملك سوى القليل من الوقت لمنع وقوع مزيد من الأضرار المأساوية».

وتهدف الوثيقة إلى تحفيز المفاوضين على الالتزام بأهداف المناخ الملزمة في الجولة المقبلة من محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ.