مجلس الأمن يوافق على إرسال قوة إلى هايتي

وافق مجلس الأمن الدولي على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا، لمساعدة الشرطة على التصدّي لعنف العصابات، مستجيباً بذلك لطلب قدّمته هايتي منذ أكثر من عام.

وسعى رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، منذ أواخر 2022 إلى الدفع باتجاه تدخل دولي للمساعدة على دعم الشرطة، وتم تبني القرار أخيراً بموافقة 13 عضواً، وامتناع عضوين عن التصويت، هما الصين وروسيا، ورحب به وزير خارجية هايتي، جان فيكتور جينوس، بوصفه «بارقة أمل لأشخاص يعانون منذ فترة طويلة عواقب الأوضاع الصعبة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وإنسانياً».