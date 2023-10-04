سفارة الإمارات في بانكوك: جميع المواطنين بخير وأمان

قالت سفارة الإمارات في بانكوك، إن جميع المواطنين الموجودين بالقرب من المنطقة التي وقع فيها إطلاق النار بخير وأمان، كما دعت في تغريدة على منصة «إكس»، المواطنين الموجودين باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات التايلاندية، والتواصل في الحالات الطارئة عبر خط الطوارئ على الرقم 0097180024 والتسجيل في خدمة «تواجدي».

وكانت السلطات التايلاندية، أعلنت أمس، اعتقال فتى بعد إطلاق نار في مركز تسوق رئيس في بانكوك، أدى إلى مقتل امرأة وإصابة ستة آخرين، وقال رئيس الوزراء سريتا تافيسين للصحافيين، إنه تم اعتقال مطلق النار والسيطرة على الوضع.