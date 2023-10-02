10 قتلى بانقلاب شاحنة تقل مهاجرين في المكسيك

لقيت عشر مهاجرات كوبيات، بينهن قاصرة، كن يسافرن بشكل غير قانوني في شاحنة، حتفهن، أمس، في حادث سير في ولاية شياباس جنوب المكسيك، هو الثاني في أقل من أسبوع.

وقال المعهد الوطني للهجرات في بيان إن 17 مهاجرا آخرين يتحدرون من كوبا أيضا، معظمهم نساء، أصيبوا بجروح خطرة جراء الحادث الذي وقع في الصباح الباكر.

وأعرب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل عن أسفه للمأساة داعيا الكوبيين الذين يريدون المغادرة إلى اتخاذ "طرق منتظمة وآمنة ومناسبة للهجرة".

وقال إن سفارة هافانا في مكسيكو عرضت المساعدة.

وذكرت الشرطة في تقرير أن بين المصابين ثلاثة أطفال تراوح أعمارهم بين ستة وسبعة واثني عشر عاما، إضافة إلى مراهق يبلغ سبعة عشر عاما. وقد نقلوا جميعا إلى مستشفيات في المنطقة.

وأضاف المعهد الوطني للهجرات "حسب النتائج الأولية، كان السائق مسرعا وفقد السيطرة على الآلية (...) وقد لاذ بالفرار".

وقع الحادث في ساعات الصباح الأولى على قسم من الطريق السريعة على ساحل المحيط الهادئ لولاية شياباس والتي ينطلق منها عدد كبير من المهاجرين سعيا إلى بلوغ الولايات المتحدة.