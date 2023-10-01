رومانيا ترصد اختراقاً روسياً لمجالها الجوي خلال هجمات على أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الرومانية، أمس، إن رادارات الجيش رصدت اختراقاً محتملاً للمجال الجوي الوطني خلال هجمات بطائرات مسيّرة روسية، الليلة قبل الماضية، على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا المجاورة.

وبعد انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود في منتصف يوليو، بدأت روسيا مهاجمة الموانئ والمستودعات الأوكرانية عبر نهر الدانوب، الطريق البديل الرئيس للتصدير بالنسبة لكييف. وتقع رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي على الجهة المقابلة من النهر.

وقالت وزارة الدفاع في رومانيا إنها عثرت على أجزاء مما يشتبه في أنها طائرات مسيّرة روسية على أراضي البلاد في ثلاث وقائع مختلفة هذا الشهر، ما يؤكد المخاطر الأمنية التي يواجهها حلف شمال الأطلسي الذي يلتزم أعضاؤه بالدفاع المشترك.

وأضافت الوزارة: «رصد نظام الرادار للمراقبة التابع لجيش رومانيا اختراقاً محتملاً غير مصرح به للمجال الجوي الوطني مع تسجيل إشارة على الطريق المؤدي إلى بلدة جالاتي».