ترامب يسخر من بايدن.. ويُقلد طريقة سيره على المسرح (فيديو)

سخر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، وقلد طريقة سيره على المسرح.

وقال ترامب خلال مؤتمر للحزب الجمهوري في كاليفورنيا، إن بايدن حينما يكون على المسرح يبحث عن الاتجاه الذي سيسير إليه ولا يعرف أين يذهب يمينا أم يساراً ويتساءل: "أين أنا".

وقام ترامب بتقليد طريقة سير بايدن بطريقة أثارت ضحك الحاضرين.

وخلال المؤتمر، هاجم ترامب أيضاً منافسيه على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، خصوصاً حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، وقال: "كنت أنا من أعاد اللون الأحمر الى فلوريدا (لون الجمهوريين) وليس هو"، واستذكر الدعم الذي قدمه له عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم ولاية فلوريدا، قائلاً: "بدوني لكان ميتا".