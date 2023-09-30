روسيا تقيم حفلاً في ذكرى ضمها 4 أقاليم أوكرانية

احتفلت روسيا بالذكرى الأولى لضمها المتنازع عليه أربعة أقاليم شرق وجنوب أوكرانيا، بإقامة حفل أمس في الميدان الأحمر.

وبينما لا تسيطر روسية على أي من الأقاليم الأربعة، وهي «خيرسون» و«زابوريجيا» و«دونتسك» و«لوهانسك» بالكامل، واضطرت لأن تسلم بعض الأراضي، أمام هجوم أوكراني، تسعى موسكو للسيطرة عليها بشكل كامل.

وشارك في الحفل نجوم روس مثل، ديما بيلان وسيرغي لازاريف، تحت شعار «أرض واحدة وأسرة واحدة وروسيا واحدة».