خالد بن محمد بن زايد يلتقي الرئيس الصربي ورئيس وزراء المجر في اجتماع ثلاثي
ولي عهد أبوظبي: الإمارات حريصة على مد جسور التعاون مع جميع الدول
حضر سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، اجتماعاً ثلاثياً في العاصمة بلغراد ضمَّ ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، وفيكتور أوربان، رئيس وزراء جمهورية المجر.
وأعرب سموّه عن سعادته بهذا اللقاء، مقدِّماً الشكر إلى الرئيس الصربي على دعوته الكريمة لبحث سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وصربيا والمجر.
وأشار سموّه إلى أهمية هذا اللقاء في دعم الشراكات المعنية بتطوير التعاون الاقتصادي، والاستثمار بين الدول الصديقة الثلاث.
وأكَّد سموّه حرصَ دولة الإمارات على مد جسور التعاون مع جميع الدول، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في خدمة المنطقة والعالم.
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