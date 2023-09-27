الصين تدعم الإمارات في استضافتها لـ «COP28»

قال القنصل العام لدولة الإمارات في شنغهاي مهند سليمان النقبي، إن حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية 19 في مدينة هانغتشو الصينية، استخدم للمرة الأولى الألعاب النارية الرقمية في إطار نشر مفهوم حماية البيئة والاستدامة، بما يتماشى مع شعار عام الاستدامة لدولة الإمارات ومؤتمر «COP28».



وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الإمارات تشارك في هذه الدورة بـ140 رياضياً ينافسون في 20 رياضة فردية وجماعية، بما في ذلك الرماية والسباحة والملاكمة والفروسية، لافتاً إلى أن مدينة هانغتشو استعدت لهذا الحدث العالمي على أفضل المستويات.