أوكرانيا.. هجوم روسي على أوديسا يلحق أضرارا بالبنية التحتية

قال حاكم منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، أوليه كيبر، صباح اليوم، إن القوات الروسية نفذت هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة خلال الليل على أوديسا ما أدى إلى إصابة امرأة وإلحاق أضرار بالبنية التحتية لميناء المنطقة.

وأضاف كيبر على تطبيق تليغرام أن حريقا اندلع في مبنى شاهق غير سكني في مدينة أوديسا، المركز الإداري لمنطقة أوديسا، لكن تم إخماده على الفور. ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير من مصادر مستقلة. ولم يعرف بعد حجم الهجوم والأضرار.