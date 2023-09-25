أرمينيا تدعو إلى نشر بعثة أممية في ناغورني قره باغ

دعت أرمينيا إلى الانتشار الفوري لبعثة تابعة للأمم المتحدة في إقليم ناغورني قره باغ، في ظل وقف هش لإطلاق النار مع أذربيجان.

وقال وزير خارجية جمهورية أرمينيا، أرارات ميرزويان: «يجب على المجتمع الدولي أن يبذل كل الجهود من أجل النشر الفوري لبعثة مشتركة بين الوكالات من قبل الأمم المتحدة، بهدف مراقبة وتقييم حقوق الإنسان والوضع الإنساني والأمني على الأرض».

واعتبر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في كلمة متلفزة، أمس، أن تحالفات بلاده الحالية «غير مجدية».

وأوضح أنه من المرجح أن يغادر الأرمن المنطقة، مؤكداً أن بلاده مستعدة لاستقبالهم. وعقب الكلمة وصلت مجموعة أولى من اللاجئين الفارين من ناغورني قره باغ إلى مركز إيواء أقامته الحكومة الأرمينية في كورنيدزور، بينهم نساء وأطفال ومسنون.