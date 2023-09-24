بكين تركب حاجزا عائما في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

ذكر مسؤولون اليوم الأحد أن الصين ركبت حاجزا عائما في المياه الضحلة، المتنازع عليها، في بحر الصين الجنوبي، مما يمنع الصيادين الفلبينيين من الدخول والصيد في المنطقة، الواقعة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.

وتم العثور على الحاجز العائم، الذي يقدر طوله بـ300 متر، من قبل أفراد خفر السواحل الفلبينيين ومكتب شؤون الصيادين والموارد المائية، خلال دورية روتينية، أول من أمس الجمعة، في الجزء الجنوبي الشرقي من "سكاربورو شول"، المعروفة محليا باسم "باجو دي ماسينلوك".

وقال الكومودور جاي تارييلا، أحد المتحدثين باسم خفر السواحل إن "خفر السواحل الفلبيني ومكتب شؤون الصيادين والموارد المائية، يدينان بقوة تركيب خفر السواحل الصيني للحاجز العائم، في الجزء الجنوبي الشرقي من باجو دي ماسينلوك".

وأضاف أن الحاجز "يمنع قوارب الصيد الفلبينية من دخول المياه الضحلة ويحرمها من أنشطتها للصيد وكسب الرزق ".

يشار إلى أن "سكاربورو شول" الذي يعرف أيضا في اللغة الصينية باسم "هوانجيان داو" أو الشعاب الديمقراطية، يقع على بعد 230 كيلومترا من الساحل الشمالي الغربي للفلبين ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين.