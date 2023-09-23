لافروف يتهم الولايات المتحدة والغرب بـ"الأنانية"

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الولايات المتحدة والغرب، اليوم السبت، ووصفهما بـ"المدافعين الأنانيين عن نظام دولي أخذ في التلاشي".

ولم يتطرق الوزير الروسي إلى حرب بلاده في أوكرانيا بشكل مباشر خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه قال: "تواصل الولايات المتحدة والجماعة الغربية التابعة لها تأجيج الصراعات التي تقسم البشرية بشكل مصطنع إلى كتل معادية وتعيق تحقيق الأهداف الشاملة. إنهم يبذلون كل ما في وسعهم لمنع تشكيل نظام عالمي حقيقي متعدد الأقطاب".

وأضاف: "إنهم يحاولون إجبار العالم على اللعب وفقاً لقواعدهم الأنانية".