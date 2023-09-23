أوكرانيا تستهدف مدينة رئيسية في شبه جزيرة القرم

شنت أوكرانيا، صباح اليوم السبت، هجومًا صاروخيًا آخر على سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، حسبما قال مسؤول روسي، بعد يوم من هجوم على مقر أسطول البحر الأسود الروسي.

وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزهاييف عبر تطبيق تليغرام إنه تم وضع سيفاستوبول في حالة تأهب من الغارات الجوية لمدة ساعة تقريباً بعد سقوط حطام الصواريخ التي تم اعتراضها. كما توقفت حركة العبارات في المنطقة ثم استؤنفت فيما بعد.

وسُمع دوي انفجارات قوية بالقرب من فيلن في شمال شبه جزيرة القرم، أعقبتها سحب دخان متصاعدة.

وصرح رئيس المخابرات الأوكرانية كيريلو بودانوف لإذاعة صوت أميركا اليوم السبت بأن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 16 نتيجة هجوم كييف على أسطول البحر الأسود، لكن وزارة الدفاع الروسية ذكرت أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد أفراد الخدمة في مقر أسطول البحر الأسود.