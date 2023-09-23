القوات الأوكرانية تعلن تحقيق تقدم في الجنوب

أعلن الجيش الأوكراني تحقيق اختراق في خطوط القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، وفق ما أفاد جنرال يقود الهجوم المضاد لوسائل إعلام أميركية.

وقال الجنرال أولكسندر تارنافسكي لشبكة "سي إن إن": "حققنا اختراقاً قرب قرية قربوف ونواصل التقدّم"، وأقر في الوقت نفسه بأن التقدّم أبطأ مما كانت تأمل به أوكرانيا.

وذكر تارنافسكي أن الاختراق الكبير للهجوم المضاد سيتمثل باستعادة مدينة توكماك الواقعة على بعد نحو 20 كلم عن خط الجبهة والتي سيطرت عليها القوات الروسية في بداية الحرب.

ومن شأن استعادة توكماك أن يسمح للقوات الأوكرانية بالتقدّم أكثر باتجاه ميليتوبول وشبه جزيرة القرم، وأكد تارنافسكي بأنه لا يتفق مع بعض التوقعات التي تفيد بأن الشتاء سيؤدي إلى تباطؤ في تقدّم القوات الأوكرانية.