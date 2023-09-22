الجيش الأوكراني يؤكد ضرب مطار عسكري روسي في القرم

أكد الجيش الأوكراني أمس، استهداف مطار عسكري روسي قرب مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم، في أحدث هجوم على المنطقة الواقعة على البحر الأسود التي تعهدت كييف باستعادتها. وقال الجهاز الإعلامي في الجيش عبر «تليغرام»، شنت قوات الدفاع الأوكرانية هجوماً مشتركاً على مطار عسكري روسي بالقرب من مدينة ساكي في شبه جزيرة القرم.

من جهته، قال مستشار رئيس الإدارة المحلية المعين من روسيا سيرغي أكسيونوف، إن القوات الروسية أسقطت جميع الصواريخ الأوكرانية التي هاجمت قاعدة ساكي الجوية في القرم. يأتي ذلك فيما وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس، إلى واشنطن لإجراء محادثات لتأمين المزيد من الأسلحة الأميركية، مشيراً إلى أن أسلحة الدفاع الجوي هي الأولوية بالنسبة لكييف، في أعقاب هجوم صاروخي واسع شنته روسيا على مختلف أنحاء أوكرانيا.