مواجهة محتملة بين زيلينسكي ولافروف في الأمم المتحدة

يرجّح أن يشهد مجلس الأمن الدولي مواجهة مباشرة بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين روس، هي الأولى منذ الحرب الروسية على أوكرانيا.

توجّه زيلينسكي إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقى خطاباً الثلاثاء مرتدياً بزته العسكرية التي بات مميّزاً بها، دعا خلاله العالم إلى الوقوف بحزم في وجه روسيا.

وسيخاطب جلسة مخصصة للحرب في مجلس الأمن، حيث تشغل روسيا مقعداً دائماً، وتملك حق النقض.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى نيويورك في وقت متأخر الثلاثاء، فيما ذكر الإعلام الرسمي أنه اضطر إلى استخدام طريق أطول لتجنّب المجال الجوي الأوروبي.

ولم يتضح بعد إن كان الوزير الروسي المعروف بتعليقاته اللاذعة، والذي كان مندوباً سابقاً لموسكو في الأمم المتحدة سيحضر جلسة مجلس الأمن ويتواجه مع زيلينسكي.

وأفادت الخبيرة لدى مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن مارتي فلاكس، بأن المواجهة المحتملة قد «تؤدي إلى واحدة من تلك اللحظات البارزة في الأمم المتحدة».

وسيمثّل وزيرا الخارجية أنتوني بلينكن وكاترين كولونا الولايات المتحدة وفرنسا على التوالي.