هزة أرضية بقوة 4.5 شمال غرب مرسى مطروح المصرية

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل في مصر، هزة أرضية بقوة 4.53 درجات في مقياس ريختر على بعد 265 كيلومتراً شمال غرب مرسى مطروح بمصر في الساعة 4:33 فجر أمس، بالتوقيت المحلي (01:33 بتوقيت غرينتش).

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، جاد القاضي، في بيان أصدره أمس، إن تلك الهزة وقعت على عمق 13.68 كيلومتراً، وعلى دائرة عرض 22.52 درجة شمالاً، وخط طول 24.79 درجة شرقاً.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه لم يرد إليه ما يفيد بالشعور بالهزة أو بخسائر في الأرواح أو الممتلكات.