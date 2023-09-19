أرمينيا: أذربيجان شنت "عملية برية" في ناغورني قره باغ

أكّد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الثلاثاء أن أذربيجان شنت عملية برية مسلّحة في منطقة ناغورني قره باغ وأنها تريد "جرّ" أرمينيا إلى المواجهة، لافتًا إلى أن الجيش الأرميني غير مشارك في هذا القتال.

وقال باشينيان في تصريح تلفزيوني "شنّت أذربيجان عملية برّية تهدف إلى التطهير العرقي لأرمن قره باغ"، مؤكدًا أن الوضع عند الحدود الأذربيجانية الأرمينية "مستقرّ" وأن يريفان "غير مشاركة في أعمال مسلّحة".