تجدد المعارك في الخرطوم.. وألسنة اللهب تتصاعد

قالت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير لها، أمس، إن قوات الدعم السريع هاجمت لليوم الثاني على التوالي، مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم، وتصاعدت ألسنة اللهب من أماكن عدة في قلب العاصمة السودانية. ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم، إن الاشتباكات التي دارت حول مقر قيادة الجيش استخدم فيها جميع أنواع الأسلحة.

وكان سكان في العاصمة أفادوا أول من أمس، باستئناف المعارك في محيط مقر القيادة العامة بعد هدوء لأسبوعين. وأدت هذه الاشتباكات إلى اشتعال النيران في مبانٍ وسط الخرطوم. وأظهرت مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب تلتهم مباني شهيرة، أبرزها البرج الذي يضم مقر ومكاتب شركة النيل، أكبر شركات النفط في البلاد.

ويعد المبنى ذو الواجهات الزجاجية والتصميم الهرمي، من أبرز معالم العاصمة السودانية. وأظهرت المقاطع احتراقه بشكل شبه كامل، إذ غطى اللون الأسود طبقاته، مع تصاعد الدخان منه.

وغطى الدخان الأسود الكثيف سماء الخرطوم، وأظهرت صور تم تداولها على مواقع التواصل، تهشّم نوافذ مبان عدة في وسط الخرطوم، واختراق الرصاص لجدرانها.

ومنذ اندلاع المعارك في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، قُتل نحو 7500 شخص، بينما اضطر نحو خمسة ملايين شخص إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان، أو العبور إلى دول الجوار خصوصاً مصر وتشاد.