رصد حالة تسمم وتحذير من شرب مياه الآبار في المناطق المنكوبة

حذرت شركة المياه والصرف الصحي في إدارة منطقة الجبل الأخضر الليبية المناطق المنكوبة والمتضررة من الفيضانات، بعدم شرب مياه الآبار، واستخدامها في الغسيل فقط إذا لزم الأمر. جاء التحذير بعد تسجيل حالة تسمم لإحدى القاطنات بحي (54)، وتم إيداعها في مصحة «نور الأمل» بمدينة البيضاء، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الليبية (وال) أمس.

وكان وزير الصحة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في بنغازي، عثمان عبدالجليل، قد أكد في وقت سابق وفاة 3166 شخصاً حتى مساء الجمعة، جراء الفيضانات الناتجة عن إعصار دانيال الذي أصاب منطقة واسعة في شرق ليبيا، وبالأخص مدينة درنة.

وفي مؤتمر صحافي ليل الجمعة، رشح عبدالجليل هذه الأرقام للزيادة، وأكد أن النيابة العامة تتولى أخذ عينات الحمض النووي من الوفيات لمطابقتها بما يخص ذويهم، بغية التعرف على هويات القتلى، منبهاً إلى أنهم سيعلنون عن تحديثات يومية لضحايا الإعصار.

وفي ظل تباين الأرقام الخاصة بأعداد الضحايا، أعلن رئيس حكومة بنغازي خلال المؤتمر عن أن وزير الصحة هو المخول بإعلان الأعداد.