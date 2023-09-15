ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2946 وفاة و5674 جريحاً

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، أول من أمس، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب مناطق عدة في المملكة، أخيراً، إلى 2946 وفاة، و5674 جريحاً.

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن السلطات العمومية تواصل جهودها للتكفل بالمصابين، وإيواء المتضررين، وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم، فضلاً عن تأمين حركة السير في الطرق التي تضررت جراء الزلزال، وتعبئة كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

ويستعين المغرب بفرق إنقاذ من الإمارات وبريطانيا وإسبانيا وقطر، لكنها تواجه تضاريس وعرة، حيث ضرب الزلزال في عمق مناطق جبلية تضم قرى متناثرة ونائية.

وأوضح أحد أفراد فريق الإنقاذ «نتدخل في كثير من الأماكن التي لا يمكن أن تصلها العربات».

وقد سويت العديد من القرى بالأرض، خصوصاً أن معظم الأبنية طينية، كما في قرية إنغيد، حيث قال أحد المزارعين لـ«فرانس برس»، «فقدنا كل شيء».

وتقوم مروحيات عسكرية بنحو 35 إلى 40 مهمة يومياً منذ السبت بين مطار في مراكش والأماكن الجبلية المعزولة، تشمل إجلاء جرحى، ونقل مساعدات، بحسب ما أضاف تلفزيون «الأولى» العمومي الأربعاء.

وأطلق الصليب الأحمر الدولي نداء لجمع أكثر من 100 مليون دولار لتوفير الاحتياجات العاجلة للمغرب، فيما تتواصل حملات تضامنية واسعة من مختلف مدن المملكة لإيصال مساعدات للمناطق المنكوبة.