40 جندياً ليبياً في عداد المفقودين في درنة

نقلت صحيفة المرصد الليبية عن مصدر عسكري من القيادة العامة، صباح أمس، أنه جار البحث عن 40 جندياً في عداد المفقودين جراء كارثة السيول والفيضانات التي تعرض لها شرق البلاد.

وأضاف المصدر أنهم «كانوا في بوابات على طريق سد درنة قبل انهياره»، موضحاً أن «الجنود كانوا مكلفين تنفيذ حظر التجول والمرور على طريق السد قبل أن ينهار بهم». وترتفع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات الناجمة عن الإعصار «دانيال» التي اجتاحت شرق ليبيا خلال اليومين الماضيين بوتيرة متزايدة.