الجيش المصري يعيد 87 جثماناً لمصريين توفوا في ليبيا بإعصار "دانيال"

قالت وزارة الهجرة المصرية اليوم الأربعاء إن مصر أعادت 87 جثة لمواطنين توفوا في ليبيا بسبب العاصفة دانيال.

وأضافت الوزارة أن الجيش المصري أعاد إلى الوطن الجثث التي تصل للمحافظات التي ينتمي أصحابها إليها لدفنهم بمثواهم الأخير.

وتستضيف ليبيا عددا كبيرا من المصريين في الشتات، الذين عادة ما يعبرون الحدود البرية إلى الشرق، حيث تقع معظم المناطق المتضررة من العاصفة.